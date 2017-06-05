Нужен баннер, 1920×1080, jpg Цветовая схема, как на примере. Лампа и рассада как на примере. Надпись "вырастет все" в одну строку сверху, шрифт тоже листьями. Левую нижнюю четверть оставить пустой
Создать 8 статичных баннеров на главную страницу интернет-магазина
Нужно: создать 6 статичных баннеров в стилистике чб карандаш (картинка +текст) и 2 статичных баннера с обязательным наличием в картинке калькулятора.
Картинки: от меня частично (90%).
Тематика: от меня.
Размер: 370*510 px
Сроки: не более 3 дней
Цена: 25$ окончательная
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