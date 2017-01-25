Здравствуйте, уважаемые исполнители!

Требуется отрисовать баннер в такой же стилистике что в примере.

Можно перерисовать ту картинку что в приложении нарисованная карандашом.

Что нужно, нужно взять картинку в примере нарисованную карандашом - отрисовать - и написать "Солнцезащитные очки" в том же стиле (шрифт) что и в примере.

Интересуют стоимость и сроки.