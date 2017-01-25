Нужен удаленный баннер-мейкер. Требования: - опыт создания баннеров в больших количествах за короткий промежуток времени, - владение всеми необходимыми инструментами для создания анимированных баннеров, - присутствие на ...
Отрисовать баннер
Здравствуйте, уважаемые исполнители!
Требуется отрисовать баннер в такой же стилистике что в примере.
Можно перерисовать ту картинку что в приложении нарисованная карандашом.
Что нужно, нужно взять картинку в примере нарисованную карандашом - отрисовать - и написать "Солнцезащитные очки" в том же стиле (шрифт) что и в примере.
Интересуют стоимость и сроки.
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