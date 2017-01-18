Создание рекламного баннера

Размер баннера 2.5м. на 2.5м. позже более точно напишу, Надпись на баннере: "Георгию 1 годик". Цвета: Белый, серебряный, бирюза (основа) и промежутком золотой. На фото, то что нам нужно, но шрифт должен быть более изящен