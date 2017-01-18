У нас есть фирменные баннеры (в аттаче один из них 728х90). Нам нужно: 1) Сохранить текущие тексты 2) Нарисовать новые баннеры в фирменных цветах, с хорошей анимацией - взрослые ...
Создание рекламного баннера
Необходимо создание баннера размером 600x400
Детали при личном общении.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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