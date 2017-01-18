Создание рекламного баннера

$13
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен3 заявки118 просмотров

Необходимо создание баннера размером 600x400

Детали при личном общении.

8 лет назад
Jsiaah
35 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

alexsandr999
28 лет
9 лет в сервисе
Был
4 дня назад
8 лет назад
$1
1 день
Заказ выполнен ранее оговорённого срока с учётом всех правок. Могу рекомендовать Александра как профессионального исполнителя, с которым приятно работать!
Хороший заказчик, четкая поставлена задача, приятно сотрудничать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество . Однозначно рекомендую_)))

Заявки фрилансеров

alexsandr999
28 лет
9 лет в сервисе
Был
4 дня назад
8 лет назад

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