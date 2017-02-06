Баннеры для радио

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Завершен12 заявок202 просмотра

Необходимы статичные банеры для онлайн радио vozfm.net, ТОЛЬКО Украина

В виде шаблонов на тему:

- конкурс розыгрыш билетов на концерт АНТИТІЛА, дата, адрес + текст "виграй iPhone 7 + квитки на концерт" (баннер (510*328, 1024*445), обложка vk (1590*400), facebook (812*312))

- презентация альбома (баннер (510*328))

- День Святого Валентина

- Стандартная обложка обложка vk (1590*400), facebook (812*312)) когда нету ни конкурсов, ни праздников с логотипом VozFM и текстом "Своє значить краще", іконками ВК, ФБ та кнопками "Завантажити в GooglePlay", "Завантажити в Appstore"

Должен быть шаблонный елемент (надпись, лого) и в зависимости от праздника будет меняться надпись и контент баннера. Сначала делаем 1 баннер-обложку для конкурса, и если все понравится - работаем над остальным.

8 лет назад
TSpell
Тимур 
34 года
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

sva425
42 года
13 лет в сервисе
Был
10 дней назад
8 лет назад
$40
2 дня
Все швидко і якісно! Рекомендую дизайнера як талановитого і відповідального.
Дякую Тимуру за цікавий проект, над яким дійсно було цікаво працювати. Рекомендую як відповідального замовника з чітким ТЗ і своєчасною оплатою.

Заявки фрилансеров

sva425
42 года
13 лет в сервисе
Был
10 дней назад
8 лет назад

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