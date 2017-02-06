Баннеры для радио

Необходимы статичные банеры для онлайн радио vozfm.net, ТОЛЬКО Украина

В виде шаблонов на тему:

- конкурс розыгрыш билетов на концерт АНТИТІЛА, дата, адрес + текст "виграй iPhone 7 + квитки на концерт" (баннер (510*328, 1024*445), обложка vk (1590*400), facebook (812*312))

- презентация альбома (баннер (510*328))

- День Святого Валентина

- Стандартная обложка обложка vk (1590*400), facebook (812*312)) когда нету ни конкурсов, ни праздников с логотипом VozFM и текстом "Своє значить краще", іконками ВК, ФБ та кнопками "Завантажити в GooglePlay", "Завантажити в Appstore"

Должен быть шаблонный елемент (надпись, лого) и в зависимости от праздника будет меняться надпись и контент баннера. Сначала делаем 1 баннер-обложку для конкурса, и если все понравится - работаем над остальным.