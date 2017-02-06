Нужен удаленный баннер-мейкер. Требования: - опыт создания баннеров в больших количествах за короткий промежуток времени, - владение всеми необходимыми инструментами для создания анимированных баннеров, - присутствие на ...
Баннеры для радио
Необходимы статичные банеры для онлайн радио vozfm.net, ТОЛЬКО Украина
В виде шаблонов на тему:
- конкурс розыгрыш билетов на концерт АНТИТІЛА, дата, адрес + текст "виграй iPhone 7 + квитки на концерт" (баннер (510*328, 1024*445), обложка vk (1590*400), facebook (812*312))
- презентация альбома (баннер (510*328))
- День Святого Валентина
- Стандартная обложка обложка vk (1590*400), facebook (812*312)) когда нету ни конкурсов, ни праздников с логотипом VozFM и текстом "Своє значить краще", іконками ВК, ФБ та кнопками "Завантажити в GooglePlay", "Завантажити в Appstore"
Должен быть шаблонный елемент (надпись, лого) и в зависимости от праздника будет меняться надпись и контент баннера. Сначала делаем 1 баннер-обложку для конкурса, и если все понравится - работаем над остальным.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Баннеры17 заявокЗакрыт8 лет назад
- $12
БАННЕР вертикальный 120х600 элементы: -логотип ксго -значок “100% легально” (моно взять с сайта нашего - csdmplay com) -картинка из csgo -значок подарка там где бесплатные бабки ...Баннеры6 заявокЗакрыт8 лет назад
- $5
Сделать баннер для конкурса в Инстаграм. Картинка уже есть + схематичное оформление. Не стоит строго соответствовать этому оформлению, можно сделать на свой вкус. Но нужно соблюсти несколько правил: текст должен быть крупным и привлекать внимание, ...Завершен8 лет назад
Необходимо из нашего статического баннера, изготовить 2 идентичных анимированных баннера размерами 728х90 и 468х60 соответственно. Формат GIF. Нужно подготовить и подобрать качественные переходы текста и анимацию объектов. Исполнитель берет на себя проработку "сюжета" ...Завершен8 лет назад
- $15
Нужно сделать редизайн картинки шапки сайта. Чёткого тз нет, композицию нужно придуматьЗавершен8 лет назад
- $13
Необходимо создание баннера размером 600x400 Детали при личном общении.Завершен8 лет назад
У нас есть фирменные баннеры (в аттаче один из них 728х90). Нам нужно: 1) Сохранить текущие тексты 2) Нарисовать новые баннеры в фирменных цветах, с хорошей анимацией - взрослые ...Завершен8 лет назад
Размер баннера 2.5м. на 2.5м. позже более точно напишу, Надпись на баннере: "Георгию 1 годик". Цвета: Белый, серебряный, бирюза (основа) и промежутком золотой. На фото, то что нам нужно, но шрифт должен быть более изященБаннеры17 заявокЗакрыт8 лет назад
- $10
Для страниц сайта, например: http://specprokat.com.ua/?page_id=12 Нужен общий вид выделенного на скрине http://prntscr.com/dweo5d блока. В нем: -диз кнопочки "Заказать замер" можно шаблонный с интернета -рамка для фотки ...Баннеры7 заявокЗакрыт8 лет назад
- $10
Здравствуйте! Нужен баннер для сайта, баннер 468х60. Баннер по теме рекламы книги по здоровому питанию.Баннеры46 заявокЗакрыт8 лет назад