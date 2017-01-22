Необходимо из нашего статического баннера, изготовить 2 анимированных

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Завершен6 заявок183 просмотра

Необходимо из нашего статического баннера, изготовить 2 идентичных анимированных баннера размерами 728х90 и 468х60 соответственно. Формат GIF.

Нужно подготовить и подобрать качественные переходы текста и анимацию объектов.

Исполнитель берет на себя проработку "сюжета" баннера.

8 лет назад
neuro312
45 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

SV-Group
Виталий 
42 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$30
2 дня
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Заявки фрилансеров

SV-Group
Виталий 
42 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад

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