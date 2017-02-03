Доброго времени. Нужно создать 3 баннера для интернет-магазина parcel.com.ua 1. При замовленні від 500 грн - доставка безкоштовна! Маленькими буквами внизу написать: *За умови, що вага вантажу не перевищує 5 кг. ...
Нарисовать два баннера с ресайзами
Здравствуйте!
Необходимо нарисовать два варианта баннера (для тестирования) по одной теме, для сайта по пластической хирургии.
Размеры:
256*256
1080*607
180*120
480*270
Тема: Пластика груди со скидкой 14% ко дню всех влюбленных.
Срок: 1 день
Оплата: Сбер, ЯД, WMR
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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