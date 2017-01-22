Сделать из swf -> html5

Исходный файл http://www.stokros.ru/images/logo.swf

Логотип есть только в растре, качества вполне будет достаточно

Главная задача анимировать дымок

При вставке этого ролика в уменьшенном варианте, смотрится ужасно http://prntscr.com/dzdz90

Размер Логотипа должен быть в ширину 135, в высоту 144

В ценах не ориентируюсь, предлагайте пожалуйста свою стоимость.