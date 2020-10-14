Предложить логотип для производства металлоконструкций

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен24 заявки675 просмотров

Компания занимается производством металлоконструкций (стальные каркасы для строительства промышленных зданий). 

Задача: придумать и отрисовать лого в векторе ( 3 варианта на выбор)

В лого необходимо использовать название компании (составное), геометрию. 

Предпочтительные цвета ( оранжевый, стальной, черный), примеры дизайна (Северсталь, Стальбетон).

Шрифт без засечек, объемные буквы. 

 После утверждения лого потребуются фирменный бланк, коммерческое предложение ( 1 стр)

5 лет назад
liliya2404
Лилия 
42 года
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

MarinaPA
Марина 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
7 дней назад
5 лет назад
$50
33 дня
Escrow
Рекомендую Марину, как ответственного и грамотного специалиста в области разработки дизайна логотипа!
Приятно было поработать с Лилией. Задачу ставит чётко, при общении очень вежлива. Рекомендую!

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