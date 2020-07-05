Есть логотип старый вариант https://sevalcon.ru/images/logo.svg нужен точно такой же в SVG но с другой "подписью" вот пример: https://sevalcon.ru/images/newlogo.svg
Сделать логотип, графику товара
Есть название продукта
Надо разработать логотип, а также "наклеить" его на фотки товара
как в прикрепленном фото
Заявки фрилансеров
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