Здравствуйте. Необходим логотип для строительной компании в кратчайшие сроки. 3 варианта. Название компании ГарантГрупп.
Логотип телеграм-канала
Нужно сделать логотип 640х640, но чтобы он был читаем и различим в круглом варианте в телеграме. Отправлю картинку, которую нужно будет перерисовать и на ее основе сделать логотип.
Заявки фрилансеров
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