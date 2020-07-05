Логотип телеграм-канала

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Закрыт37 заявок417 просмотров

Нужно сделать логотип 640х640, но чтобы он был читаем и различим в круглом варианте в телеграме. Отправлю картинку, которую нужно будет перерисовать и на ее основе сделать логотип. 

5 лет назад
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