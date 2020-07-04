Разработать логотип сайта.

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Закрыт6 заявок181 просмотр

Разработать логотип сайта.

Название: Revoke

Логотип выполнить в стиле альтернативных,готических шрифтов что-то современное и цепляющее.

В одну строку на прозрачном фоне

Качество рисунка и шрифта - очень высокое

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