Заменить логотип и бренд в фотографиях в фотошоп

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Завершен12 заявок408 просмотров

Заменить логотип и название бренда на двух фотографиях используя фотошоп, чтобы не было видно что это фотошоп :)

Файл с лого который нужно вставить скину исполнителю (есть в формате psd, jpeg, png)

5 лет назад
guest_1586186508633
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Aranyro
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вес супер
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