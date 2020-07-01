Добрый день, нужно сделать дизайн логотип для магазина насосов Ссылка https://обустройхаус.рф/ Название: ОбустройХаус.рф Цвета: #27559a и #ffae00 В магазине будет насосное оборудование (вот это http://prostoi-remont36.ru/product-category/%d0%bd%d0%b0%d1%81%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/ ) В логотип ...
Логотип
Нарисовать логотип, есть пример, нужно воспроизвести в фотошоп, очень простой.
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