Необходимо разработать логотип компании которая занимается производством торгового оборудования и офисной мебели. Также нужен слоган компании
Разработка логотипа
Здравствуйте, нужна разработка логотипа на основе вашего
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