Нужно сделать логотип для компании, занимающейся розничной продажей ёмкостей (бутылок) с водой и других напитков. Нужно сделать броский и вызывающий ажиотаж логотип, юмор приветствуется. Желательно сделать несколько вариантов (не ...
Ищу дизайнера для создания логотипа и интро для своего канала на youtu
Логотип:
Цвета: розовый, белый, фиолетовый, желтый.
Важно!!!
Крупным шрифтом "Мария Одинцова "
Интро
Продолжительность 5-10 секунд.
Цвета: розовый, белый, фиолетовый, желтый.
Крупным шрифтом "Мария Одинцова "
Заявки фрилансеров
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