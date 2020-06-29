Ищу дизайнера для создания логотипа и интро для своего канала на youtu

$120
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Закрыт25 заявок767 просмотров

Логотип: 

Цвета: розовый, белый, фиолетовый, желтый.

Важно!!!

Крупным шрифтом "Мария Одинцова "

Интро 

Продолжительность 5-10 секунд.

Цвета: розовый, белый, фиолетовый, желтый.

Крупным шрифтом "Мария Одинцова "

5 лет назад
maria2003
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