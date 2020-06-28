Veronika Žuvić — дизайнер логотипов из Хорватии, специализирующаяся на геральдике. Я обращался к ней напрямую в целях выкупа лицензии на ее логотип, но, к сожалению, ответа так и не получил. Я не хочу нарушать ничьи права, ...
Логотип (векторный)
Необходимо создать, придумать, логотип для интернет-магазина занимающейся продажей b2b, продукция для ресторанного бизнеса HORECA (можете загуглить что туда входит)
Компания Называется Somonmart, нужен современный логотип, все цвета фреш, примеры работ
https://cdn.dribbble.com/users/45617/screenshots/7867139/media/b61183f8a0b2869a9258b5599b56cb50.png
https://cdn.dribbble.com/users/230124/screenshots/7944624/media/843af061b78f69ba90b79d2097dcb591.jpg
https://cdn.dribbble.com/users/5976/screenshots/6653222/creative_multimedia_solutions_logo_design_by_alex_tass.png
Можете вдохновиться тут https://dribbble.com/search/logo
А так присылайте свои работы будем смотреть
Логотип должен быть векторный, формат SVG
Заявки фрилансеров
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