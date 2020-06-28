Логотип (векторный)

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Закрыт42 заявки812 просмотров

Необходимо создать, придумать, логотип для интернет-магазина занимающейся продажей b2b, продукция для ресторанного бизнеса HORECA (можете загуглить что туда входит) 

Компания Называется Somonmart, нужен современный логотип, все цвета фреш, примеры работ 

https://cdn.dribbble.com/users/45617/screenshots/7867139/media/b61183f8a0b2869a9258b5599b56cb50.png

https://cdn.dribbble.com/users/230124/screenshots/7944624/media/843af061b78f69ba90b79d2097dcb591.jpg

https://cdn.dribbble.com/users/5976/screenshots/6653222/creative_multimedia_solutions_logo_design_by_alex_tass.png

Можете вдохновиться тут  https://dribbble.com/search/logo

А так присылайте свои работы будем смотреть

Логотип должен быть векторный, формат SVG

5 лет назад
ialimagomed
Али 
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