Брендирование авто

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Завершен13 заявок497 просмотров

Для Интернет-провайдера нужен макет бронирования авто.По бокам: 1.Логотип. 2. Слова: «Інтернет», «Телебачення», «Охорона».3. Какие-то полосы из цветов логотипа.Сзади:1. Логотип.2. Реквизиты: «0931702191», «eurolink.ua».Капот:1. Логотип.

Размеры авто вышлю исполнителю.

5 лет назад
Shpav
Павел 
44 года
7 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Sergey32D
Сергей 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
5 лет назад
$50
3 дня
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Логотипы и Знаки
Александр
 
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5 лет назад
Sergey32D
Сергей 
36 лет
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