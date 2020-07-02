Брендирование авто

Во вложении ориентиры лого по стилю, которое надо сделать. Нужны два варианта: один с треугольниками, второй - с вариацией циферблата. Более подробное ТЗ по цветам обсужу с выбранным исполнителем. Рассматриваю отклики с ответами на ...