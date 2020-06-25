Логотип для программного продукта

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Закрыт32 заявки547 просмотров

Во вложении ориентиры лого по стилю, которое надо сделать. Нужны два варианта: один с треугольниками, второй - с вариацией циферблата. Более подробное ТЗ по цветам обсужу с выбранным исполнителем.

Рассматриваю отклики с ответами на вопросы:

1  Стоимость и сроки

2 В какой программе будет делаться исходный файл

3 Что будет, если клиенту не понравится ни один из вариантов?

5 лет назад
eleonora1978
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