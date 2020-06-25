Разработка логотипа совремненной технологичной компании. Бриф по ссылке. https://docs.google.com/document/d/1czQaCSGEcMfH1jbIKtPkM2gkNozANSMp5AW2Giw01GI/edit?usp=sharing
Логотип для программного продукта
Во вложении ориентиры лого по стилю, которое надо сделать. Нужны два варианта: один с треугольниками, второй - с вариацией циферблата. Более подробное ТЗ по цветам обсужу с выбранным исполнителем.
Рассматриваю отклики с ответами на вопросы:
1 Стоимость и сроки
2 В какой программе будет делаться исходный файл
3 Что будет, если клиенту не понравится ни один из вариантов?
Заявки фрилансеров
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