Логотип для программного продукта

Во вложении ориентиры лого по стилю, которое надо сделать. Нужны два варианта: один с треугольниками, второй - с вариацией циферблата. Более подробное ТЗ по цветам обсужу с выбранным исполнителем.

Рассматриваю отклики с ответами на вопросы:

1 Стоимость и сроки

2 В какой программе будет делаться исходный файл

3 Что будет, если клиенту не понравится ни один из вариантов?