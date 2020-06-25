Нужен логотип и баннер

Требуется перерисовать логотип, чтобы он не нарушал авторских прав. Логотип устраивает меня на все 100%, но, к сожалению, в таком виде его использовать нельзя. С выбранным исполнителем обсужу подробнее, что мне в логотипе точно нравится, ...