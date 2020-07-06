Нарисовать современный логотип для сайта и фирмы

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Завершен34 заявки1145 просмотров

Добрый день. Фирма занимается разработкой и обслуживанием программного обеспечения 1С. Логотип есть, но он морально устарел, хотелось бы что-то поновее, т.к. сайт будет обновлен. Текущий сайт "sages.by"

5 лет назад
Ksaref
43 года
13 лет в сервисе
Был
4 дня назад

Выбранный исполнитель

Maria20_09
26 лет
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
$8
6 дней
Escrow
Мария показала себя замечательным специалистом. Прислала с десяток различных вариантов логотипа в различных цветовых оформлениях. Внесла все предложенные изменения стилистики. В общем , рекомендую как специалиста в данном направлении.
Благодарю Владимира за доверие, честность и интересный заказ, а также коммуникативность. Было приятно сотрудничать. Рекомендую данного заказчика!

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