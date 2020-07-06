Maria20_09

Мария Курленко Maria20_09

 
25 летУкраина/Симферополь
5 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Разработаю уникальный, современный логотип!

Я графический дизайнер с опытом работы  в данной сфере более 3х лет. В основном специализируюсь в разработке логотипов, но также специализируюсь и в верстке полиграфии, дизайне упаковки.

Разработаю уникальный, стильный, современный логотип для Вашей компании / фирмы / бренда.

Что для этого нужно:

1. Предоставить всю возможную информацию о Вашей компании (бренде, марке, и

т д) : специфику работы, направление деятельности, целевую аудиторию;

2. Цветовые предпочтения и стиль;

3. Несколько понравившихся вариантов, на которые стоит ориентироваться.

Что я предоставлю Вам:

1. От 3х до 7 вариантов логотипа, выполненные в разных стилях и цветовых сочетаниях;

2. Красивое превью;

3. До 6 правок одного выбранного варианта;

4. Исходники утвержденного варианта в форматах png, eps, svg, pdf, ai.

Гарантирую, что Вы не пожалеете, выбрав именно меня. Потому как я использую исключительно свои идеи, не прибегая к шаблонам и каким-либо заготовкам. Я не работаю по принципу: Дизайн ради дизайна! Для меня дизайн - это, в первую очередь, способ творческого самовыражения, вкладывание в работу частичку души, а также умение сочетать этот талант с желанием и видением клиента. Дизайн тоже может быть произведением искусства!

Учту все Ваши пожелания и предпочтения. ))

Дизайн упаковки
недостаточно оценок
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$30
средняя цена заказа
нет принятых заявок
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Отзывы заказчиков
digin
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
8 баллов
3 года назад
Разработка логотипа
сотрудничество не состоялось
Сотрудничество не получилось
Ответный отзыв
humbooo
23 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
3 года назад
Логотип шашлычной
Необходимо было сделать логотип шашлычной. Мария предложила ГЕНИАЛЬНЕЙШУЮ идею! Логотип 10 на 10, исполнителя рекомендую однозначно! Сроки нереально быстрые, постоянно на контакте, все супер! <3
Понравилось работать с данным заказчиком. Четко поставил задачу и желаемый результат. Взаимопонимание достигнуто на все 100%. По оплате также никаких нареканий - все вовремя, без задержек. Рекомендую к сотрудничеству!!)
Ответный отзыв
Estetgen
39 летРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$8
10 баллов
3 года назад
Логотип и цветовую концепция для небольшого интернет магазина электрик
Отличный дизайнер, со свежей мыслью. Заказывал логотип. Получил несколько вариантов решений на следующий день. Сделали маленькую корректировку и ура! Логотип готов. Спасибо Марии за работу.
Благодарю Геннадия за интересный заказ. Всегда был на связи, вносил конструктивные правки, а также оплата была произведена без задержек. Мне было приятно работать с данным заказчиком, надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую!!!
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Ksaref
41 годБеларусь
12 лет в сервисе
Был
год назад
$8
10 баллов
4 года назад
Нарисовать современный логотип для сайта и фирмы
Мария показала себя замечательным специалистом. Прислала с десяток различных вариантов логотипа в различных цветовых оформлениях. Внесла все предложенные изменения стилистики. В общем , рекомендую как специалиста в данном направлении.
Благодарю Владимира за доверие, честность и интересный заказ, а также коммуникативность. Было приятно сотрудничать. Рекомендую данного заказчика!
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