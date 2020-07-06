Разработаю уникальный, современный логотип!

Я графический дизайнер с опытом работы в данной сфере более 3х лет. В основном специализируюсь в разработке логотипов, но также специализируюсь и в верстке полиграфии, дизайне упаковки.

Разработаю уникальный, стильный, современный логотип для Вашей компании / фирмы / бренда.

Что для этого нужно:

1. Предоставить всю возможную информацию о Вашей компании (бренде, марке, и

т д) : специфику работы, направление деятельности, целевую аудиторию;

2. Цветовые предпочтения и стиль;

3. Несколько понравившихся вариантов, на которые стоит ориентироваться.

Что я предоставлю Вам:

1. От 3х до 7 вариантов логотипа, выполненные в разных стилях и цветовых сочетаниях;

2. Красивое превью;

3. До 6 правок одного выбранного варианта;

4. Исходники утвержденного варианта в форматах png, eps, svg, pdf, ai.

Гарантирую, что Вы не пожалеете, выбрав именно меня. Потому как я использую исключительно свои идеи, не прибегая к шаблонам и каким-либо заготовкам. Я не работаю по принципу: Дизайн ради дизайна! Для меня дизайн - это, в первую очередь, способ творческого самовыражения, вкладывание в работу частичку души, а также умение сочетать этот талант с желанием и видением клиента. Дизайн тоже может быть произведением искусства!

Учту все Ваши пожелания и предпочтения. ))