Логотип и цветовую концепция для небольшого интернет магазина электрик

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Завершен37 заявок598 просмотров

Создаем интернет магазин на битрикс.  Необходимо придумать логотип, цветовое решение и концепцию. Магазин светильников и электрики. Заказчики b2b. Не частные лицо. Строго и со вкусом.

5 лет назад
Estetgen
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3 года назад

Выбранный исполнитель

Maria20_09
26 лет
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
$8
1 день
Escrow
Отличный дизайнер, со свежей мыслью. Заказывал логотип. Получил несколько вариантов решений на следующий день. Сделали маленькую корректировку и ура! Логотип готов. Спасибо Марии за работу.
Благодарю Геннадия за интересный заказ. Всегда был на связи, вносил конструктивные правки, а также оплата была произведена без задержек. Мне было приятно работать с данным заказчиком, надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

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