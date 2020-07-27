Логотип юридической компании

Необходимы логотип и шапка для начинающего ютуб-канала. Можно рассмотреть, как отдельные проекты: сначала логотип, потом шапка. Подробности в ТЗ. Оплата по факту выполненной работы, без предоплат. Приветствуется Ваш опыт с подобными проектами и если Вы ...