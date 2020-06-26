Мастер работающий с растровыми и векторными графическими программами

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Закрыт6 заявок410 просмотров

Здравствуйте уважаемые веб-мастера)Нужен специалист готовый с описания сделать макеты для оформления акаунта инстаграма интернет-магазина.Мы даем описания ( цвета,  схема и т д).Положительным фактором при выборе мастера будет:- Креативный подход при создании- Умение работать с растровыми и векторными графическими программами - Оперативная коммуникация в скайпе  ( звук и демонстрация экрана)- Адекватные рынку цены ( укажите реальную цену в отклике за 3 рисунка)Для кого нарисовать 3 маленькие  и не сложные картинки занимает больше, чем 3 часа времени не откликайтесь.Спасибо заранее ВСЕМ откликнувшимся)Желаем хорошего фриланса!!!!С уважением Андрей

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