Отрисовать логотип

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Закрыт55 заявок892 просмотра

Есть логотип, нужно отрисовать его в векторе.

5 лет назад
vyberi-buket
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Заявки фрилансеров

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Лучший дизайнер логотипов марта
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