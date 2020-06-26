Отрисовать логотип

Здравствуйте уважаемые веб-мастера)Нужен специалист готовый с описания сделать макеты для оформления акаунта инстаграма интернет-магазина.Мы даем описания ( цвета, схема и т д).Положительным фактором при выборе мастера будет:- Креативный подход при создании- Умение работать с растровыми ...