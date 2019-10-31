vyberi-buket

Карин vyberi-buket

 
34 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$3
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

TarasovDizain
Петр 
42 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
$150
2 балла
4 года назад
Нужен проект беседки
Человек выбрал исполнителем и на этом все остановилось На сообщения на сайте не отвечает хотя бывает онлайн.Статус проекта не известен
kalsefer
29 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$3
10 баллов
4 года назад
Отрисовать логотип
Все отлично!
Быстро и качественно, а это для меня самое главное. )))
Ответный отзыв
DH-Group
48 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Изменить и добавить буквы на картинке
Задача была не сложной, но интересной! Сотрудничество прошло очень хорошо. Рекомендую!
Отлично, просто супппппер.
Ответный отзыв
Helg_Ar
Олег 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
37 минут назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Дизайн штендера
Сотрудничеством остался доволен, уже работаем над следующим проектом. Рекомендую
Отличное сотрудничество, все шикарно как и хотел, всем рекомендую.
Ответный отзыв
RayBondik
Валерий 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
2 часа назад
$15
10 баллов
7 лет назад
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Спасибо за заказ, очень приятный заказчик.
Очень довольна сотрудничеством, спасибо огромное. Буду обращаться еще.
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