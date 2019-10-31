vyberi-buket

Нужен проект беседки. Есть фото беседки, нужно перенести эту беседку в чертежи, а так же в 3D, с размерами, с крепежными элементами для изготовления. Нужен проект с раскладкой по каждому элементу. Все это я передам ...
- 3D-графика1 исполнительЗакрыт4 года назад
Есть фото беседки, нужно перенести эту беседку в 3D, с размерами, с крепежными элементами для изготовления. Нужен проект с раскладкой по каждому элементу. Все это я передам в цех для того что бы мне изготовили ...Чертежи и Схемынет заявокЗакрыт4 года назад
Нужно отрисовать логотип http://prntscr.com/z2sciqЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен4 года назад
Вот то что нужно http://prntscr.com/upgwan , нужно сделать в формате svg размером 120*120Иконки и Пиксель-арт24 заявкиЗакрыт4 года назад
У меня есть файлы excel. 2 таблицы. в этих таблицах есть 4 типа важных данных. Таблица№1 1) Номер телефона которых звонил нам. 2) Длительность этого звонка (длительность вызова больше 0 секунд, либо ...Базы данных1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Нужен специалист по продвижению в инстаграмм.Социальные сети (SMM и SMO)29 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужна помощь в озвучке текста для мелодии на звонок для компании. текст на 20 секунд, на задний фон наложить мелодию. Нужен женский нежный голос.Озвучивание52 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужен дизайн попап окна для этой кнопки http://prntscr.com/u69bl0 при нажатии на кнопку, открывается попап вот с такой с информацией http://prntscr.com/u69ce0Дизайн сайтов35 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть логотип, нужно отрисовать его в векторе.Логотипы и Знаки55 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть большие кампании в яндекс директе (порядка 1200 групп объявлений, которые разбиты на 8 кампаний, в каждой группе по 5 объявлений, нужен человек которые не просто разбирается в яндекс директе, но так же человек который отлично ...Контекстная реклама15 заявокЗакрыт5 лет назад
День добрый, нужна помощь в переносе РК и запуске на другом аккаунте. Спасибо.Контекстная рекламанет заявокЗакрыт5 лет назад
День добрый, нужен специалист по гуглу и директу , нужно только консультации и пошаговые инструкции.Контекстная реклама6 заявокЗакрыт5 лет назад
Во вложении картинка, нужно изменить LOWE на RosFlowerИллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен5 лет назад
День добрый, задача такая, я хочу купить 1000 аккаунтов ВК, и сделать так, что бы эти акки вступили в мои группы, у меня 850 групп, (1000 аккаунтов будет куплено исключительно для вступления в мои группы, ...Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт6 лет назад
- $80
Нужно покдключить платилку к Интернет магазину на битриксе. Платилка pay2me.Веб-программирование10 заявокЗакрыт6 лет назад
Во вложении иконка, нужно сделать такой же размер, в таком же стиле, но на тему "Бесплатная открытка"Иконки и Пиксель-арт17 заявокЗакрыт6 лет назад
Во вложении 2 логотипа разных размеров, нужно сохранить размеры логотипа, и на основании этих размеров нарисовать новый, с названием RosFlower и внизу подпись должна быть, "доставка цветов по России" А так же нужна будет фавиконка.Логотипы и Знаки29 заявокЗакрыт6 лет назад
ТЗ по вложении, нужен простой алгоритм отправки сообщении в зависимости от типов товара. ТЗ отправлю в личкуВеб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо сделать дизайн рекламы для штендера. Во вложении картинка того, что мне более менее нравится, но сликом темные цветы, хотелось бы что бы было в более светлых или серых тонах. Должно быть что то похожее. ...Наружная реклама1 исполнительЗавершен7 лет назад
День добрый, во вложении пример той планировки что хотелось бы получить по финалу. Нужен проект дома 9*10, дом из бруса 200*200, в один этаж с двух скатной крыше. В центре дома должен быть камин. Дом ...Чертежи и Схемы13 заявокЗакрыт7 лет назад