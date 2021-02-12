Отрисовать логотип

Логотипы и ЗнакиЗавершен7 заявок266 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно отрисовать логотип http://prntscr.com/z2sciq 

3 года назад
vyberi-buket
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
kalsefer
28 летКазахстан
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
3 года назад
$3
1 день
Быстро и качественно, а это для меня самое главное. )))
Все отлично!
  • Похожие заказы

  • Редизайн логотипа

    Всем привет! Мы - мультибрендовый салон винных шкафов "Winekeys", также создаем эксклюзивные винные шкафы и витрины "под ключ" (проектирование, дизайн, монтаж ) с 2014 года. Сайт winekeys.ru инста https://www.instagram.com/winekeys.ru/ Размещаться логотип будет: на нашем сайте, в соц.сетях, ...

    Логотипы и Знаки2 исполнителя
    Завершен
    3 года назад

  • Разработать логотип для Аргентинского гриля Toro Grill

    $60

    Нужен логотип для компании по производству аргентинского гриля. В логотипа не указывайте общие грильевые элементы, только элементы аргентинского гриля (если в лого вообще будете это применять). Нужны два варианта логотипа, первый "Toro Grill" а второй ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Подогнать логотип под размер (68 шт.)

    $10

    Необходимо отредактировать и подогнать под размер 150х150 px в Фотошопе или любой другой графической программе Логотип, взятый с определенного сайта. Список сайтов будет предоставлен. Всего 68 сайтов, соответственно 68 Логотипов нужно сделать.  Этапы работы:[list=1][*]Зайти на сайт и ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Нужно Сделать Аватар на Страницу в Instagram

    $15

    Моя компания - есть конечный заказчик! Мне нужен график, который оформлял страницы в Instagram. Портфолио показывать НЕ надо. Достаточно сказать, что Вы делали такую работу и знаете требования Instagram к графике. Подробности про тему моей ...

    Логотипы и Знаки17 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Логотип гостевого дома

    $80

    Есть такой сайт изба-шерегеш.рф Необходимо в его стиле сделать лого с минимальным добавлением элементов к названию гостевого дома IZBA. Возможно добавить иконку дома или чего-то связанного с горнолыжным курортом.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Логотип

    $5

    Нужно сделать логотип, для видеоблога ,Название  "Без воды" Подробности в личку!Ваши предложения?

    Логотипы и Знаки17 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Лого (чб персонаж)

    Добрый день! Нужен лого с использованием известного персонажа из вестерна. Черно-белый и минималистичный, но при этом желательно чтобы персонаж был узнаваемым. Короткое, но хорошо сформулированное задание и пару черно-белых изображений этого персонажа могу предоставить в личной ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад