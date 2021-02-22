Разработать логотип для Аргентинского гриля Toro Grill

$60
Логотипы и ЗнакиЗакрыт22 заявки1720 просмотров
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#1$60

Нужен логотип для компании по производству аргентинского гриля. В логотипа не указывайте общие грильевые элементы, только элементы аргентинского гриля (если в лого вообще будете это применять). Нужны два варианта логотипа, первый "Toro Grill" а второй "Toro Grill from Orametall". Пожалуйста погуглите что такое аргентинский гриль перед началом работы. Прочитайте целевую аудиторию ниже и поймёте что никаких розовых, голубых цветов быть не должно. Дизайн сайта будет минималистичский, нацеленный на продукт - имейте это ввиду при создании логотипа. Никаких looka.com и подобных инструментов, только оригинальные логотипы.

Спасибо

Название компании: Toro Grill (Toro - бык)

Род деятельности компании: Производство и продажа аргентинских грилей

Описание продуктов/услуг: Несколько вариаций аргентинских грилей (дешевый, средний, дорогой)

Каналы распространения и география продаж: PPC, SMM, Германия

Портрет целевой аудитории: Взрослый, с достатком выше среднего, гурман, ценитель аргентинского стейка, кейтеринг.

Основные конкурентные преимущества:

- немецкое качество (качество)

- гарантия n-е кол-во лет

- разные размеры

- легкость в экслуатации + разборные моющиеся части + огнеупорный кирпич

- даёт возможность использовать 24/7

- регулировка высоты

- возможность жарить разные виды мяса, сосисок

Какое слово или словосочетание будет использоваться в логотипе, нужны два варианта:

1) Toro Grill

2) Toro Grill from Orametall

Вот примеры других сайтов схожей тематики:

https://bbqpitboys.com/collections/smokers-grills

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3 года назад
makarenkov93
Максим 
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Победитель конкурса
artyh2016
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3 года назад
Александр сделал самый лучший, креативный логотип за короткие сроки
все отлично, хороший заказчик. надеюсь на дальнейшее сотрудничество
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