Всем привет! Мы - мультибрендовый салон винных шкафов "Winekeys", также создаем эксклюзивные винные шкафы и витрины "под ключ" (проектирование, дизайн, монтаж ) с 2014 года. Сайт winekeys.ru инста https://www.instagram.com/winekeys.ru/ Размещаться логотип будет: на нашем сайте, в соц.сетях, ...
Разработать логотип для Аргентинского гриля Toro Grill
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен логотип для компании по производству аргентинского гриля. В логотипа не указывайте общие грильевые элементы, только элементы аргентинского гриля (если в лого вообще будете это применять). Нужны два варианта логотипа, первый "Toro Grill" а второй "Toro Grill from Orametall". Пожалуйста погуглите что такое аргентинский гриль перед началом работы. Прочитайте целевую аудиторию ниже и поймёте что никаких розовых, голубых цветов быть не должно. Дизайн сайта будет минималистичский, нацеленный на продукт - имейте это ввиду при создании логотипа. Никаких looka.com и подобных инструментов, только оригинальные логотипы.
Спасибо
Название компании: Toro Grill (Toro - бык)
Род деятельности компании: Производство и продажа аргентинских грилей
Описание продуктов/услуг: Несколько вариаций аргентинских грилей (дешевый, средний, дорогой)
Каналы распространения и география продаж: PPC, SMM, Германия
Портрет целевой аудитории: Взрослый, с достатком выше среднего, гурман, ценитель аргентинского стейка, кейтеринг.
Основные конкурентные преимущества:
- немецкое качество (качество)
- гарантия n-е кол-во лет
- разные размеры
- легкость в экслуатации + разборные моющиеся части + огнеупорный кирпич
- даёт возможность использовать 24/7
- регулировка высоты
- возможность жарить разные виды мяса, сосисок
Какое слово или словосочетание будет использоваться в логотипе, нужны два варианта:
1) Toro Grill
2) Toro Grill from Orametall
Вот примеры других сайтов схожей тематики:
https://bbqpitboys.com/collections/smokers-grills
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