Нужо разработать логотип

Логотипы и ЗнакиЗавершен36 заявок436 просмотров
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Нужна разработка логотип бюджет 3000 рублей!

3 года назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 часа назад
Выбранный исполнитель
amzbn
29 летУкраина
3 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
3 года назад
$40
2 дня
Все четко сделано, в очень короткие сроки(практически моментально). Настоятельно рекомендую к сотрудничеству!
Супер заказчик! Вечно на связи! ТЗ без воды, все чётко, Р Е К О М Е Н Д У Ю!
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