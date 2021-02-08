Я занимаюсь разработкой игр, и мне нужно разработать персональный логотип, который бы представлял меня как разработчика. Стиль должен быть уникальный, в логотипе должны фигурировать мои инициалы, которые бы переходили в сам логотип. Так же логотип должен помещаться в круг.