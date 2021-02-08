Разработка логотипа.

Логотипы и ЗнакиЗакрыт37 заявок416 просмотров
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Необходимо разработать логотип. Если определённый эскиз (в вложении зарисовка).

Цветовая гамма: приближена к натуральным цветам. Легкость, воздушность приветствуется. 

3 года назад
guest_16117159903711
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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