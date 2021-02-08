Разработка логотипа.

Создать логотип интернет магазина електроники.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать логотип. Если определённый эскиз (в вложении зарисовка).
Цветовая гамма: приближена к натуральным цветам. Легкость, воздушность приветствуется.
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