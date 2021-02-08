Разработка логотипа.

Добрый день! Необходимо создать красочный яркий логотип с зайцем для благотворительного проекта "МОЗАИКА", в рамках которого будут предоставляться бесплатные услуги в области общественного здоровья, в частности: 1) Бесплатное тестирование на ВИЧ-инфекцию, вирусные гепатиты В и С, инфекции, ...