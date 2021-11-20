Здравствуйте! Меня зовут Милена Я-дизайнер логотипов и визиток. Опыт работы у меня пока не особо большой, но есть другие качественные преимущества. Я очень организованная, гарантирую полную отдачу , выполнение плана в четкие сроки. Готова выполнить тестовое задание, чтобы подтвердить свою готовность работать. Благодарю за внимание

Услуги:

Визитки;

Логотипы;

Оформление сторис/аватара/шапки профиля/актуального;

Ведение/оформление страниц в Instagram, Telegram, Facebook.

Создание интернет-магазина;

Обработка фотографий;

Viber/telegram: +380668240003