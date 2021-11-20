Здравствуйте! Меня зовут Милена Я-дизайнер логотипов и визиток. Опыт работы у меня пока не особо большой, но есть другие качественные преимущества. Я очень организованная, гарантирую полную отдачу , выполнение плана в четкие сроки. Готова выполнить тестовое задание, чтобы подтвердить свою готовность работать. Благодарю за внимание
Услуги:
- Визитки;
- Логотипы;
- Оформление сторис/аватара/шапки профиля/актуального;
- Ведение/оформление страниц в Instagram, Telegram, Facebook.
- Создание интернет-магазина;
- Обработка фотографий;
Viber/telegram: +380668240003
Портфолио
- Интернет-магазин одежды39 просмотров
- Обложки сторис для инстаграм-магазина52 просмотра
- Логотип для цветочного магазина33 просмотра
- Логотип для магазина светильников, лампочек39 просмотров
- Логотип для интернет-магазина21 просмотр
- Логотип для магазина цветов63 просмотра
- QR-код инстаграм-магазина женской одежды65 просмотров
- Интернет-магазин косметики58 просмотров
- Визитка для салона красоты71 просмотр
- Логотип для интернет-магазина женской одежды106 просмотров