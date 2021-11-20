milena2703

Милена Боднар milena2703

 
23 годаУкраина/Мукачево
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад

Здравствуйте! Меня зовут Милена Я-дизайнер логотипов и визиток. Опыт работы у меня пока не особо большой, но есть другие качественные преимущества. Я очень организованная, гарантирую полную отдачу , выполнение плана в четкие сроки. Готова выполнить тестовое задание, чтобы подтвердить свою готовность работать. Благодарю за внимание

Услуги:

  • Визитки;
  • Логотипы;
  • Оформление сторис/аватара/шапки профиля/актуального;
  • Ведение/оформление страниц в Instagram, Telegram, Facebook.
Дополнительные услуги:
  • Создание интернет-магазина;
  • Обработка фотографий;
Почта: [email protected]

Viber/telegram: +380668240003

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