Доброе время суток уважаемые фрилансеры!

Необходимо перерисовать ракету как на картинке - "nasa.png", все должно быть идентично за исключением ракеты, она должна выглядеть по-другому.

Рядом сделать идентичную надпись, как на картинке - "Konen.jpg".