Дизайн аватара и highlights в Инстаграм

$10
Логотипы и ЗнакиЗавершен5 заявок427 просмотров
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Добрый день

У нас есть логотип, нужно креативно оформить аватар

Все в одном стиле, чтобы он согласовался с уже утвержденным дизайном ленты. Дизайн с учетом последних Инстаграм-трендов

Присылайте ваши примеры оформления ИГ

Предоставить 3 варианта аватара. Выбираем один, дорабатываем

3 года назад
tatyana_marketer
Россия
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
31 отзыв(-2)
Выбранный исполнитель
vzdes
28 летУкраина
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
$10
1 день
Валерия делала аватар для бизнес-аккаунта в Инстаграм. Результатами очень довольно. Она быстро поняла, что нам нужно, и предложила очень хорошие варианты Все в срок. Рекомендую
Хороший клиент, понятное задание и быстрая связь/ оплата. Спасибо :)