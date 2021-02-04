Перевести логотип из растра в кривые

Логотипы и ЗнакиЗавершен25 заявок329 просмотров
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Есть 2 логотипа в растре, нужно перевести в вектор (AI, EPS) в нескольких форматах.

3 года назад
siteguru
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
ifgenius
41 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
$13
2 дня
Евгений справился на отлично, оперативно внес небольшие правки, сотрудничеством доволен. Рекомендую!
Сергей отличный адекватный заказчик. Постановка задачи - работа - деньги, ничего лишнего. Рекомендую!
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