Логотип для маркетинговой компании

# 1 — $ 50

Здравствуйте,

Задача:

Нужно создать лого для компании, которая занимается маркетингом/продажей трафика.

Лого должен состоять из картинки и текста.

КАРТИНКА: изображение "массивного куба", "прочного куба" или "надежного куба"

ТЕКСТ, только название компании:

Название - SolidQube/SOLIDQUBE

Solid - прочный, массивный, надежный (на ваш выбор, какой)

Qube - куб

Требования:

1) Нужна уникальная картинка и подходящий интересный шрифт;

2) Нужно 2 варианта - на белом и черном фоне;

На выходе я жду 2 исходника в векторе и в psd.

Во вложении черновой вариант главной страницы сайта.

Жду ваши работы!)

С ув.,

Вячеслав