Логотип для маркетинговой компании

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен25 заявок1790 просмотров
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#1$50

Здравствуйте,

Задача:

Нужно создать лого для компании, которая занимается маркетингом/продажей трафика.

Лого должен состоять из картинки и текста.

КАРТИНКА: изображение "массивного куба", "прочного куба" или "надежного куба"

ТЕКСТ, только название компании:

Название - SolidQube/SOLIDQUBE

Solid - прочный, массивный, надежный (на ваш выбор, какой)

Qube - куб

Требования:

1) Нужна уникальная картинка и подходящий интересный шрифт;

2) Нужно 2 варианта - на белом и черном фоне;

На выходе я жду 2 исходника в векторе и в psd.

Во вложении черновой вариант главной страницы сайта.

Жду ваши работы!)

С ув.,

Вячеслав

3 года назад
egoist77
40 летУкраина
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11 дней назад
Победитель конкурса
Kindwolf
31 годУкраина
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день назад
3 года назад
#1
Спасибо за отличную работу!
Благодарю за отличный конкурс! Был рад сотрудничеству, отличная коммуникация, быстрая оплата! Коллеги рекомендую Вячеслава как порядочного заказчика!
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#1
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