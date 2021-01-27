Нужен логотип для велопроката, велопрокат находится на главной набережной города, прокат называется ЯР(берег) Логотип может состоять из ( парус, вода,берег,велосипед,волны) с добавлением на него названия ЯР ( цвета любые)
Разработка нейминга и логотипа для пассажирских перевозок
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Добрый день. Нужен нейминг и логотип.
Мы ищем специалиста, который поможет нам с ребрендингом.
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