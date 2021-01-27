Разработка нейминга и логотипа для пассажирских перевозок

Логотипы и ЗнакиЗакрыт27 заявок407 просмотров
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Добрый день. Нужен нейминг и логотип.  

Мы ищем специалиста, который поможет нам с ребрендингом.

Все материалы о компании в лс.

3 года назад
Byrui
29 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
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