Полиграфия/графика/илюстрации/ретуш
Рисунок от руки, владение графическим планшетом, навыки дизайна полиграфической продукции, цветоведение, композиция, ответственность, творческое мышление, чувство вкуса,знания стилей, развито воображение, аккуратность, креативнисть.
Портфолио
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- Художественные работы / рисунок от руки54 просмотра
- Дизайн сайта53 просмотра
- Изготовление дизайна 6-ти страничного буклета59 просмотров
- Редактирования фото / замена фона / перспектива36 просмотров
- Инфографика32 просмотра
- Ретушь фото33 просмотра
- Оформление широкофоратних дизайн-проектов54 просмотра
- Разработка дизайна фирменного логотипа38 просмотров
- Дизайн визитки (цветные, дву/одно-сторонние)35 просмотров
- Дизайн титульной страницы глянцевого журнала33 просмотра