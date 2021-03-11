Sofiyabohush

София Sofiyabohush

 
23 годаУкраина/Львов
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Полиграфия/графика/илюстрации/ретуш

Рисунок от руки, владение графическим планшетом, навыки дизайна полиграфической продукции, цветоведение, композиция, ответственность, творческое мышление, чувство вкуса,знания стилей, развито воображение, аккуратность, креативнисть.

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