Логотип для студии дверей "Yola"

Добрый день. Необходимо разработать логотип для студии входных и межкомнатных дверей с основным уклоном на дизайнерские интерьеры. Простой, узнаваемый и современный в стиле минимализм, будет использоваться в том числе и на улице в качестве рекламной вывески, внутри студии объёмный с подсветкой, на блокнотах, бумажных стаканчиках кофе и блокнотах с визитками.