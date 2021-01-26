Логотип для студии дверей "Yola"

Логотипы и ЗнакиЗакрыт44 заявки793 просмотра
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Добрый день. Необходимо разработать логотип для студии входных и межкомнатных дверей с основным уклоном на дизайнерские интерьеры. Простой, узнаваемый и современный в стиле минимализм, будет использоваться в том числе и на улице в качестве рекламной вывески, внутри студии объёмный с подсветкой, на блокнотах, бумажных стаканчиках кофе и блокнотах с визитками.

3 года назад
guest_16092304079965
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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