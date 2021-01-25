Разработать логотип digital агентства

Логотипы и ЗнакиЗакрыт31 заявка438 просмотров
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Необходимо разработать логотип digital агентства специализирующегося на разработке сайтов. В названии логотипа  обязательно использовать читаемое написание бренда. Общая подача бренда

будет проходить через яркую цветографику и креативный (нестандартный  шрифт)

3 года назад
Mailady
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 дня назад
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