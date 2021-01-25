Логотип и лозунг для автосервиса

Добрый день ,необходимо разработать макет для логотипа автосервиса и шиномонтажа, из желаний:что то лаконичное без излишеств, без фото авто и в то же время необычное,так же лозунг простой и запоминающийся,можно с юмором ,но не клоунский, название автосервиса :"car service TT"

пример другого шиномонтажа :" натянем любой размер"