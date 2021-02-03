ОБО МНЕ и МОИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Огромный опыт в Adobe Illustrator и Procreate
Чувство вкуса и понимание актуальных тенденций
Знание английского, итальянского и китайского языков
Исполнительность и соответствие заявленным срокам
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
Разработка логотипа, фирменного стиля, художественная абстрактная иллюстрация для книг, газет, журналов и открыток.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
· Техническое задание, обсуждаются и уточняются детали.
· Предоплата 50% от суммы заказа или безопасная сделка.
· Разработка дизайна в течении оговоренного срока.
· Утверждение/выбор одного из предоставленных вариантов дизайна, внесение правок (при необходимости).
· Оплата оставшихся 50% суммы за проект.
· Отправка исходников.
· Обмен положительными отзывами (по желанию)
СВЯЗАТЬСЯ СО МНОЙ
· через личные сообщения
· по почте: [email protected]
· через телеграм, ватсап: +39 (389) 149 46 15
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