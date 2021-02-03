Иллюстратор

ОБО МНЕ и МОИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Огромный опыт в Adobe Illustrator и Procreate

Чувство вкуса и понимание актуальных тенденций

Знание английского, итальянского и китайского языков

﻿Исполнительность и соответствие заявленным срокам

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

﻿﻿Разработка логотипа, фирменного стиля, художественная абстрактная иллюстрация для книг, газет, журналов и открыток.

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

· Техническое задание, обсуждаются и уточняются детали.

· ﻿Предоплата 50% от суммы заказа или безопасная сделка.

· ﻿﻿Разработка дизайна в течении оговоренного срока.

· ﻿Утверждение/выбор одного из предоставленных вариантов дизайна, внесение правок (при ﻿необходимости).

· Оплата оставшихся 50% суммы за проект.

· Отправка исходников.

· ﻿Обмен положительными отзывами (по желанию)

СВЯЗАТЬСЯ СО МНОЙ

· через личные сообщения

· по почте: [email protected]

· через телеграм, ватсап: +39 (389) 149 46 15

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