katebezhnar26

Графический дизайнер

Меня зовут Екатерина Бежнар, я – графический дизайнер. Специализируюсь на создании брендингов для новых фирм (логотипы, визитки, листовки, фирменный стиль), дизайне рекламной продукции, креативные баннеры для соцсетей (Facebook, Instgram) Я в совершенстве владею такими программами, как Photoshop, Illustrator, InDesign, Premier Pro, After Effects.

Я получила европейское образование, обучалась графическому дизайну в университете в Варшаве. Посвятила дизайну 3 года. Также я веду канал на YouTube, где детально рассказываю о графическом дизайне. Название канала: KateBe Studio.

Буду рада создать для вас профессиональный и высококачественный проект.

Моё портфолио: http://kate-portfolio.tilda.ws/