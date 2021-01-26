Добрый день. Необходимо разработать логотип для студии входных и межкомнатных дверей с основным уклоном на дизайнерские интерьеры. Простой, узнаваемый и современный в стиле минимализм, будет использоваться в том числе и на улице в качестве рекламной ...
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Надо сделать логотип из букв А,Я. И сделать значок канала. Значок канала на тему лезгинка.
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