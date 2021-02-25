Здравствуйте! Меня зовут Ангелина. Я - графический дизайнер.

Дизайн:

– фирменный стиль, логотипы

– упаковка

– наружная реклама

– листовки, буклеты

– плакаты, постеры

– иллюстрации

– обработка фотографий, коллажи;

– презентации;

– баннера,

– визитки

Владею ,как растровыми (Adobe Photoshop), так и векторными программами (Adobe Illustrator, Corel Draw).

Также, я имею художественное образование и с радостью могу написать для Вас картины.

Нанимая меня на работу Вы можете быть уверены в качестве выполненной работы.

Мои контакты:

почта: [email protected]

WhatsApp, Viber: +79019432941