Ангелина Калюжная ka_angelinaka_angelina
23 годаРоссия/Самара
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Здравствуйте! Меня зовут Ангелина. Я - графический дизайнер.
Дизайн:
– фирменный стиль, логотипы
– упаковка
– наружная реклама
– листовки, буклеты
– плакаты, постеры
– иллюстрации
– обработка фотографий, коллажи;
– презентации;
– баннера,
– визитки
Владею ,как растровыми (Adobe Photoshop), так и векторными программами (Adobe Illustrator, Corel Draw).
Также, я имею художественное образование и с радостью могу написать для Вас картины.
Нанимая меня на работу Вы можете быть уверены в качестве выполненной работы.
Мои контакты:
почта: [email protected]
WhatsApp, Viber: +79019432941
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