Лого

Логотипы и ЗнакиЗавершен6 заявок265 просмотров
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Мені потрібен логотип для мобільного додатку. Основна ідея додатку - користувачі можуть створювати списки бажаних подарунків, ділитися ними з друзями і ті можуть купувати на свята саме те, що людина хоче.

Назва додатку Rolbox.

Прикріпляю пару скрінів для розуміння стилістики і т.д.

Аудиторія додатку - скоріш за все 16-45років. Країни - весь світ.

Цікава як завжди ціна, термін виконання, ідеї.

3 года назад
RomanLiasota
Роман 
35 летУкраина
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
amzbn
29 летУкраина
3 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
3 года назад
$10
2 дня
Легкий в общении, готов предлагать различные варианты, быстрый в выполнении задач. Выполнил все правки, пожелания. Если нужно простое лого, рекомендую.
Очень рекомендую! Всегда на связи, понятное ТЗ! Оплата быстрая:) 5+
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