Необходима разработка Логотип

Нужен логотип для рекламной агентства
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Здравствуйте, требуется разработка логотипа для видеоблога.
Форматы размещения для аватарок в Тик Ток, Инсте и т.д
Есть общее представление о концепции логотипа, необходимо доработать его заданному ТЗ.
От соискателя необходимо предоставить портфолио.
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