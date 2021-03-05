Нарисовать логотип

Логотипы и ЗнакиЗавершен1 заявка173 просмотра
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Для компании по строительству деревянных домов.

Заполненный бриф во вложении.

3 года назад
sourcettyru
Александр 
48 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
SvetaSlava
Светлана 
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
день назад
3 года назад
$100
23 дня
Выполнено качественно, вовремя. Все пожелания выполнены. Благодарю!
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