Разработка логотипа

Нужно сделать просто лого на свой вкус и наложить на скин.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработать логотип для производственной компании.
Проект должен быть выполнен в векторной графике. В дальнейшем должен быть передан по слоям. Форматы: ai, jpg, png, psd.
1. Логотип.
2. Водяной знак.
3. Фавикон.
4. Фото профиля instagram.
Логотип должен быть ярким и привлекательным
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