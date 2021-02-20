Добрый день! Всем и всегда, рад помочь по мере своих возможностей.

Добрый день, Меня зовут Михаил

Я неплохо использую инструменты Photoshop и всегда рад помочь Вам с вашими задачами

Совершенно точно исполняю ваши пожелания по заказам

Я начинающий фрилансер и именно поэтому я ставлю приемлемую цену

Спасибо.