noobstyle24

Михаил Малков noobstyle24

 
28 летРоссия/Калининград
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Добрый день! Всем и всегда, рад помочь по мере своих возможностей.

Добрый день, Меня зовут Михаил

Я неплохо использую инструменты Photoshop и всегда рад помочь Вам с вашими задачами

Совершенно точно исполняю ваши пожелания по заказам

Я начинающий фрилансер и именно поэтому я ставлю приемлемую цену

Спасибо.

Photoshop
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